Leonardo precipita da una finestra dell’ospedale Il padre non si dà pace “Dicono che si è ucciso Non è vero”

Il Faro online

Credendo di conoscere sé stesso e il mondo profondo delle personein un vortice narrativo ... Anche il dottorZeta - il protagonista del romanzo - un po' per indole e un po' per ...... diretto e interpretato daPieraccioni che si cala nella parte di Don Simone, un prete di ... fiducioso di poter aiutare la sua comunità con il denaro guadagnato, siin loco. Giunto ... Fiumicino, dramma a Santo Stefano: precipita dai piani alti di un ... Fiumicino - Tragedia a Fiumicino dove questa mattina un uomo ha deciso di porre fine alla sua esistenza lanciandosi da un palazzo a Parco Leonardo. Per la vittima non c'è stato scampo: è purtroppo dec ...Una tragedia si è consumata nelle prime ore di stamattina in via Copenaghen al civico 18, nella zona di Parco Leonardo a Fiumicino. Un uomo è stato trovato morto da passanti sotto l’androne del palazz ...