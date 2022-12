Le vacanze di Cuadrado che fanno infuriare i tifosi della Juve

La Gazzetta dello Sport

Ufficialmente è infortunato a un ginocchio tanto che ha saltato le amichevoli contro Arsenal e Rijeka manon vuole rinunciare allesulla neve. E il suo giorno di relax con la famiglia non è piaciuto ai tifosi. Il calciatore della Juventus ha postato un video in cui è alle prese con una ......bianconeri lo stesso trattamento riservato oggi a, con insulti e accuse dovute a una breve vacanza sulla neve. Sono invece rientrati ieri Alex Sandro e Danilo , entrambi reduci dalle... In slitta con Cuadrado: il video delle polemiche Ufficialmente è infortunato a un ginocchio tanto che ha saltato le amichevoli contro Arsenal e Rijeka ma Cuadrado non vuole rinunciare alle ...L'esterno colombiano si gode qualche giorno di vacanza sulla neve insieme a moglie e figli. I tifosi della Juventus, però, lo invitato a tornare ad allenarsi.