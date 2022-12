Today.it

La detrazione al 90 per cento è riconosciuta per lesostenute entro il 31 dicembre 2023 a ... Ad un passo dall'approvazione finale, la Legge di Bilancio 2023 , la prima del Governo, ...GiorgiaFratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini Premier: 'La proposta di Bilancio di ... aumentare i contributi per leenergetiche alle famiglie in difficoltà per 250.000 , ... Le "spese" di Meloni premier: il primo mese di governo 160mila euro in viaggi (Adnkronos) – Circa 160 mila euro. Per l’esattezza, 158mila 672,57 euro. A tanto ammonta la spesa per i ‘movimenti istituzionali’ del premier Giorgia Meloni nel primo mese di vita del suo governo, ins ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo Meloni, le news di oggi. Slitta a domani il voto finale in Senato. LIVE ...