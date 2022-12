Le leggende bresciane sulla natura

Popolis

Leggi anche Bilanci 2021: l'analisi delle aziende, in edicola e online Bilanci 2021: come ... Non a caso tutte le civiltà umane nascondono nel proprio patrimonio culturale storie ead ......gli spettatori di "Slow Emotion" caricando lungo la strada i performer che racconteranno, ...sono omologhe al progetto dei "Custodi del bello" che guideranno i visitatori nelle chieseLa leggenda delle tazzine delle fate rappresenta parte della mitologia silvestre di Brescia: qui, dove i beni culturali tangibili sono notevoli, esiste anche un patrimonio immateriale senza prezzo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...