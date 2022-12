Le indiscrezioni sulla maglia da trasferta della Nazionale italiana | FOTO

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar è alle spalle, lanon ha partecipato. La squadra di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi per la seconda volta consecutiva, si tratta di un risultato pessimo ed inaspettato. E’ iniziato un nuovo progetto, l’attuale Ct è l’uomo giusto per ricostruire di nuovo, l’ex allenatore dell’Inter è intenzionato a dare fiducia a nuovi calciatori, soprattutto giovani. Nel frattempo il sito specializzato ‘Footy Headlines’ ha pubblicato le primedatargata Adidas. L’impostazione è come quella del kit casalingo: il marmo. La divisa vanta infatti un motivo marmorizzato in blu scuro/blu con dettagli dorati. L’Italia inizia una vera e propria ...

Teleuniverso

... pari all'11%, è arrivato dopo lestampa riportate dal Wall Street Journal, relative ...Le preoccupazioni sono sulle conseguenze che il balzo delle infezioni da Covid in Cina avranno...Esce un comunicato di 'fonti Mediaset' (Toffanin non ha detto una parolaquestione) a smentire la partecipazione: 'In merito allesu una possibile partecipazione di Silvia ... AQUINO: Indiscrezioni sulla candidatura del Sindaco Mazzaroppi Silvia Toffanin dice no a Sanremo 2023. Da ieri non si parla d'altro. Ma dell'agenzia di stampa Ansa con cui si comunicava che Silvia Toffanin, protagonista indiscussa del programma ...Silvia Toffanin dice no a Sanremo 2023. Da ieri non si parla d'altro. Ma dell'agenzia di stampa Ansa con cui si comunicava che Silvia Toffanin, protagonista indiscussa del programma ...