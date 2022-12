Le idiozie della Murgia spiegate facile

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Mi ero riproposto di non intervenire sulla scrittrice sarda, proprio perché essa campa di visibilità mediatica. Ma ormai ha ottenuto quel che voleva, perciò scrivo queste righe per ricordare (e ricordarmi) che i cristiani non credono a favole ma a fatti. Innanzitutto, tra i fondatori di religioni, solo uno è stato predetto e annunciato alla virgola: Gesù Cristo. Per quattro secoli i profeti d’Israele hanno detto chi sarebbe stato, come, quando e perché. Il Centro Sudi Federici mi ha cortesemente girato un testo del 1950 (un catechismo LeMonnier di don Nosengo) che mette le cose in fila. Lo riassumo qui. Si comincia con Noè, che benedice nel figlio Sem la stirpe del Messia (Gen 9,26). Che sarànazione di Abramo: «Per te saranno benedette tutte le nazioni» (Gen 22,18). Etribù di Giuda: «Lo scettro non sarà tolto da Giuda e dal condottiero ...