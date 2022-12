Le grandi battaglie del femminismo universitario | a Leida rimosso quadro “patriarcale e tabagista”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic — Può unspaccare in due un’ateneo? E’ quanto accade presso l’Università di, in Olanda, balzata agli onori della cronaca non per l’attività di ricerca ma per la solita, estenuante battaglia all’insegna dei valori femministi e antipatriarcali. La querelle è sfociata nella rimozione di un dipinto (poi rimesso al suo posto) giudicato troppo «maschilista e». Ilmaschilista edà noia alle femministe L’ennesimo episodio di cancel culture, ormai triste prassi negli atenei occidentali, ha preso di mira un dipinto dell’artista Rein Dool risalente agli anni ’70. L’opera raffigura alcuni membri maschili del consigliomentre fumano sigari. Sei uomini piuttosto anziani, bianchi, occhialuti, parlano tra ...

