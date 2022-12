Le dotazioni dell' Italia all' Ucraina

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) AGI - Sarà l'Alleanza atlantica a definire il genere e l'entità di aiuto militare o comunque di sostegno all'da parte di ciascun Paese membro. E lo farò una volta avuta dai singoli Stati la disponibilità, i tempi operativi e la logistica che gli stessi saranno in grado di garantire. Ogni Paese alleato vede al lavoro i propri assettia logisticaa Difesa, si tratta ora di capire - ovvero disporre dei numeri - quali e quanti aiuti sono o sarebbero disponibili. È questo l'orientamento che emerge, e del resto - viene fatto notare in ambienti politici ea Difesa - non può che essere così di fronte a un numero significativo di Paesi membri, ma al tempo stesso diversi nelle dinamiche'industria ea Difesa. L'privilegia da tempo l'invio di ...