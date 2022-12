Lavrov | Non abbandoneremo nostri obiettivi | nemmeno nel 2023 | Ma l' esercito russo indietreggia e lascia la città di Kreminna nel Lugansk

RaiNews

Ma Mosca avverte: "ci faremo dettare le condizioni". E il ministro degli Esteri russo Sergeyevoca un conflitto nucleare e accusa il Pentagono di minacce alla vita di Putin. E la guerra ha ...Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeiin un'intervista al programma Big Game ... 'Dobbiamo sempre essere realistici - ha spiegato -sono un pessimista, anche se dicono che un ... Kiev: almeno 33 razzi russi contro Kherson in 24 ore. Il Papa: pace per la martoriata Ucraina - Lavrov: al momento non c'è adeguato canale dialogo tra Usa e Russia - Lavrov: al momento non c'è adeguato canale dialogo tra Usa e Russia La guerra in Ucraina giunge al 308esimo giorno. Il ministro degli Esteri russo Lavrov non prevede per il prossimo anno passi indietro di Mosca: "Nel 2023 continueremo a difendere i nostri nobili obiet ...(Adnkronos) - Vladimir Putin appare saldo al comando e la sua leadership non sembra al momento messa in discussione a Mosca, anche se dalla capitale russa arrivano dichiarazioni a volte contrastanti s ...