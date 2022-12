(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nessuna modifica allanelladi Bilancio. Ma cosa accade se la pensione non arriva entro la decorrenza? L'articolo .

Orizzonte Scuola

...contiene i primi orientamenti in merito alladel processo ...temporale che sarà sicuramente più breve dell'intervallo... facendo in modo che'intero processo, a partire dalla ......quanto stabilito nel lontano 2011 dall'alloraFornero. ... In particolare,'obiettivo è intervenire sull'pensione ... L’attuale riforma può impedire il pensionamento anticipato con Legge Fornero nel 2023