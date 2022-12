L’allenamento di martedì 27 dicembre

Leggi su seriea24

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnica in vista dell'amichevole di domani pomeriggio a Monza (calcio d'inizio ore 16) contro il Monza. Con il ritorno a Torino di Vlasic, ultimato il rientro di tutti i calciatori granata impegnati con le rispettive Nazionali nei mondiali in Qatar. Terapie per Aina e Ilkhan, lavoro differenziato per Garbett, Linetty e Singo. I primi esami cui è stato sottoposto oggi Pietro Pellegri hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra da accertare con ulteriori valutazioni strumentali che verranno eseguite nelle prossime ore.