L’Agenzia delle Dogane contesta un’evasione dell’Iva da circa 1 5 milioni di euro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – Hanno individuato una presunta evasioneper poco meno di un milione e mezzo di, comminando sanzioni fino a, i funzionari dell‘agenziaAccise,e monopoli (Adm) di Perugia al termine di una verifica contabile e amministrativa che ha interessato una società operante nel commercio di carburanti con sede a Roma il cui legale rappresentante, residente a Salerno, è risultato “senza alcuna esperienza nel settore e del tutto estraneo alla gestione dell’azienda, configurandosi così come un mero prestanome”. I relativi provvedimenti sono stati notificati in collaborazione con l’Ufficiodi Salerno. Le indagini, partite nel 2018 a seguito di un’inchiesta condotta dalla ...

Il Denaro

... ha dichiarato'Alto CommissarioNazioni Unite per i ... Il conteggio del numero di vittime civili in Ucraina secondo'Onu ... Masottolinea che è probabile che la cifra effettiva sia "...... a simbolo di un periodo storico come'emigrazione che portò'Italia a essere unanazioni con il più alto flusso migratorio. È LA PRIMA OPERA ARTISTICA 'PARLANETE' PRESENTATA NEGLI STATES, E ... Rimborsi fiscali lampo, accrediti in 10 giorni. L'Agenzia delle Entrate ...