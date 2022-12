“La verità su Antonella Fiordelisi” GF Vip | si scopre dopo la bufera dentro e fuori la casa

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Durante la 25esima puntata del GF Vip 7 gli spettatori sono rimasti a bocca apertando il verdetto del televoto. I concorrenti a rischio erano quattro, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Oriana Marzoli e. L’ultima sembrava spacciata ed invece è stata eletta preferita dal pubblico. Eppure la rete mostrava sondaggi che dicevano il contrario. Veronica Satti ha distrutto la tesi sul televoto truccato. Subitol’esito svelato da Alfonso Signorini nello studio del GF Vip 7, di fronte a Oriana Marzoli, finita in nomination, in lacrime, e la preferitache si credeva eliminata, mezzo web è insorto. Qualsiasi sondaggio non lasciava dubbi ma non è andata come si pensava. Perciò tanti come Guendalina Tavassi e madre hanno accusato gli ...