La terza guerra mondiale? Nel cuore dell' Europa | “L' area è pronta ad esplodere”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il conflitto tra Russia ed Ucraina ha rotto qualsiasi tipo di rapporto tra l'Occidente e Mosca, ma la situazione non è per ora degenerata in un conflitto di proporzioni mondiali. Cosa che potrebbe avvenire in un'altra zona calda, quella del Kosovo. Oleg Starikov, colonnello dei Servizi di Sicurezza'Ucraina, nella trasmissione andata in onda sul canale "Sì, è così”, si è soffermato sullo scontro tra Pristina e la Serbia: “Non ci sarà nessun congelamento in Kosovo. Se paragoniamo il conflitto regionale ucraino a quello serbo, se divamperà, sarà di portata globale. Potrà divenire realmente una, già convenzionale. In Ucraina abbiamo un conflitto armato, unache è controllata, scusate il cinismo, ma essa è controllata dalla comunità occidentale. Ma anche Cina e India sono ...