La sinistra allergica a regolamentare le Ong Freni difende il decreto sicurezza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Federico, ospite della puntata di In Onda mercoledì 28 dicembre su La7,ilche regolamenta gli sbarchi delle Ong nel nostro Paese. #inonda ONG, Federicodella Lega sulla stretta del governo sull'immigrazione: "Lale ONG". https://t.co/uDemcWYUyM — La7 (@La7tv) December 28, 2022 "Io non parlerei di stretta sulle Ong, io parlerei di regolamentazione di questo fenomeno che non è regolato in maniera adeguata e non rispetta gli standard europei. Deve essere chiaro che l'immigrazione è un fenomeno fisiologico perché dipende da variabili geografiche e geopolitiche che non dipendono da nessuno di noi. È ...