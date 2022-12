La riflessione Mons Gervasi | “Dio è sceso dalle stelle per far avverare i nostri sogni”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ostia – I canti della tradizione riecheggiano a Santa Maria di Bonaria a Ostia, dove i cori del X Municipio si sono dati appuntamento per un concerto di Natale. Al termine dell’evento,. Dario, ringraziando i partecipanti per questa “atmosfera calorosa e bella, che ha fatto vivere un’esperienza di gioia e di fraternità”, fa notare come queste antiche melodie “toccano il cuore e ci fanno entrare nel mistero del Natale”. Una su tutte, “Tu scendi”, canzone composta da Sant’Alfonso Maria de Liguori. “Se Dio scende– dice– allora Gesù che nasce è la nostra luce, è la stella che brilla per noi. E se scendesi avverano”. Cita quindi il ...

