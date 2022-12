La rampa di mattoncini colorati per la “scuola che abbraccia i bisogni di tutti i bambini”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Unaa Saccolongo, in provincia di Padova, ha installato unadiper abbattere le barriere architettoniche. Accessibilità e creatività sono quindi le parole d’ordine per l’istituto, coordinato da Ilaria Trevisan, che ha raccontato l’iniziativa. L’idea arriva dai Talents, un gruppo di cinque ragazzi nello spettro autistico che hanno deciso di aiutare le persone con disabilità motoria. Vi raccomandiamo... Cop26: la vergognosa esclusione della ministra Elharrar in sedia a rotelle Karine Elharrar, ministra dell'energia israeliana, esclusa dal vertice sul clima di Glasgow per le carenze nel sistema di accessibilità delle pers... L’intervento è stato pensato per aiutare una bambina in ...

Fanpage.it

... nonchè ladi salita - discesa di accesso al pianale del rimorchio sono tra i dettagli che troveremo in questo set. E' composto da 355e pezzi speciali. La Twinduction è stata ...In primavera saremo in Prato della Valle con la Pink run per raccogliere Lego e per costruire una, quindi invito tutte le persone a tenere da parte i loronon solo per consegnarli ... La scuola dove si abbattono le barriere architettoniche con una ... In provincia di Padova una scuola, insieme a un gruppo di ragazzi che si fanno chiamare “Talents”, ha installato una rampa molto particolare ...Nella scuola dell'infanzia di Saccolongo, in provincia di Padova, i bambini dell'asilo non vedevano l'ora di ricevere la loro rampa fatta di mattoncini colorati.