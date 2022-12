La nottata senza precedenti di Luka Doncic

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Quante volte, vedendo in azione, abbiamo pensato: uno così non c’è mai stato? Tante, tantissime, talvolta anche esagerando, facendoci prendere dall’adrenalina del momento. Però poi ci sono prestazioni che devono far riflettere più seriamente sul significato di quella domanda, e quella di stanotte contro i New York Knicks è chiaramente una di quelle, non la prima e sicuramente nemmeno l’ultima. Partiamo da un dato: mai nessuno in NBA ha chiuso una tripla doppia con 60 punti, 20 rimbalzi (ne ha presi 21) e 10 assist. Solo James Harden ha chiuso una gara con una tripla doppia da 60 punti, ma prendendo meno della metà dei suoi rimbalzi. Certo, i 5 minuti dell’overtime hanno aiutato e certo, i Knicks ci hanno messo del loro, ma ci arriveremo dopo. Ciò che resta indelebile e inattaccabile è la forza dei numeri di ...

