La manovra ' blindata' vola al Senato | giovedì il via libera definitivo e conf stampa fine anno Meloni

Virgilio Notizie

- L'opposizione riesce ad ottenere solo qualche ora di slittamento. Il voto di fiducia e la conferenza stampa della premier potrebbero sovrapporsi- Prosegue la discussione generale nell'Aula di Palazzo Madama sullaper evitare gli oltre 800 emendamenti e quasi 110 ordini del giorno. Dura protesta delle opposizioni che fanno slittare i lavori: Pd, Terzo Polo, 5 Stelle, Sinistra e Verdi hanno ... La Manovra arriva "blindata" al Senato: cosa significa e cosa succederebbe con l'esercizio provvisorio Rivalutazione maggiorata dell'assegno INPS per tutti i pensionati al minimo a partire dal 2023. E circa 600 euro al mese per i pensionati al minimo over ...Oggi prosegue la discussione generale a Palazzo Madama per essere approvato entro la fine dell'anno. Opposizioni in rivolta per i tempi troppo ...