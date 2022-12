La manovra approda in Aula al Senato | domani l' ok finale

Il Fatto Quotidiano

Lain Aula al Senato. E' in corso, infatti, a Palazzo Madama la discussione generale sulla legge di bilancio che dovrebbe durare fino al tardo pomeriggio quando il governo porrà la ...Così esprime soddisfazione la presidente dei senatori dem Simona Malpezzi al termine della conferenza dei capigruppo sui tempi dellache ha deciso lo slittamento del voto di fiducia a giovedì. La Manovra approda al Senato: testo blindato e fiducia per evitare l’esercizio provvisorio La manovra approda in Aula al Senato. E' in corso, infatti, a Palazzo Madama la discussione generale sulla legge di bilancio che dovrebbe durare fino al tardo pomeriggio quando il governo porrà la que ...Il disegno di legge di Bilancio approda in Aula in Senato, nelle commissioni pioggia di critiche delle opposizioni alla norma sul contante.