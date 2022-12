La manovra alla prova del Senato | domani il voto di fiducia 

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) AGI -del, dove da stamattina prosegue la discussione generale mentre le opposizioni sono riuscite a 'strapparè qualche ora in più per la sua apzione, prevista permattina. Il governo si appresta a chiedere la fiducia intorno alle diciotto, dopo ilsulle tabelle numeriche della legge di Bilancio. In Assemblea il provvedimento, come ampiamente previsto, è appprodato senza relatore. Sono 812 gli emendamenti che sono stati presentati in commissione Bilancio, 108 gli ordini del giorno, ma con la fiducia decadono tutti e non verranno discussi. Monti: testo pieno di chiariscuri La minoranza continua ad attaccare la prima Finanziaria del governo Meloni e ilre a vita Mario Monti ha già annunciato il suo ...