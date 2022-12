“La Ligne – La Linea invisibile” il film di Ursula Meier al cinema

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dal 19 gennaio nei“La– La” didistribuito da Satine. Presentato in concorso alla 72° edizione del Festival di Berlino, alla 23° edizione del NapoliFestival e al Longtake InteractiveFestival 2022, ilvede protagoniste le attrici Stéphanie Blanchoud e Valeria Bruni Tedeschi alle prese con un complesso e atipico rapporto madre-figlia, dirette dalla regista svizzera, già autrice di “Home” selezionato per la Semaine de la Critique al Festival di Cannes e insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali, e del pluripremiato “Sister”, che ha ricevuto il Premio speciale della Giuria ...

