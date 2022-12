Il Manifesto

Inviata da Mario Bocola - Sono due i pilastri sui quali deve lavorare il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe: i pensionamenti con relativa soluzione del precariato con concorsi regolari da bandire annualmente sulla base del fabbisogno e l'eliminazione delle classi pollaio sul quale lo stesso ...Inviato da Mario Bocola - Nei giorni scorsi il Ministro dell'Istruzione e del Merito, on. Giuseppe, ha inviato a tutte le scuole la circolare in cui vieta l'uso dei cellulari in classe durante le ore di lezione, perché gli stessi sono strumenti di distrazione da parte degli studenti. Sono ... La lettera di Valditara. AAA manodopera cercasi | il manifesto Più insegnanti e meno alunni per classe. Investimenti soprattutto nelle aree più deboli del Paese. Portare a 18 anni l'obbligo scolastico e garantire il diritto alla scuola fin dalla prima infanzia. Q ...“Leggo con sorpresa, oggi su Avvenire, la replica stizzita del Ministro Valditara alla mia riflessione sull'orientamento a scuola pubblicata dallo stesso quotidiano il 24 dicembre. Da un esponente del ...