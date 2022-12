La Legge di Bilancio arriva in Senato senza il voto sul mandato al relatore | «Non abbiamo fatto in tempo»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ladiin. Al termine della discussione generale, nel tardo pomeriggio, il governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento. Ilfinale è previsto per la mattinata di domani. Ma la manovra è approdata in Aulailsulal. La Commissionenon è riuscita a concludere l’esame nei tempi previsti. «Avevamo dato la disponibilità – spiega il capogruppo di Fdi Lucio Malan – a proseguire fino alle 12 in commissione a patto di una riduzione del numero degli emendamenti ma serviva un accordo che non c’è stato». I tempi d’esame, secondo la capogruppo del Pd Simona Malpezzi «non erano congrui e avevamo chiesto un impegno sugli ordini del giorno ma non c’è ...

'Le risorse' per ladi'erano poche. Se non avessimo un'inflazione mai cosi' alta dagli anni '80, se avessimo avuto i soldi che hanno avuto Conte e Draghi, se il prezzo del gas non fosse stato cosi' alto, ...Il giorno della vigilia sui social ha portato avanti la sua critica alladi. Elegante la scelta di Giuseppe Conte , che pubblica una foto di sé sorridente all'aperto: niente alberi ...ROMA – Il bonus mobili sale a 8 mila euro rispetto ai 5 mila previsti, ma comunque non raggiunge i 10 mila di quest'anno (nel 2021 la cifra detraibile era di 16 mila euro). L'agevolazione, inserita…