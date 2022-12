La giornalista Marialuisa Jacobelli | «Vi racconto il mio ex diventato stalker Pensava che lo tradissi con Mbappé»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), 30 anni, è unasportiva con oltre 2 milioni di followers sulla sua pagina Instagram. A gennaio 2022 ha rotto una relazione con l’imprenditore monegasco Francesco Angelini. A giugno lui viene arrestato per atti persecutori nei confronti della donna. Il 21 dicembre il giudice dell’udienza preliminare lo condanna a 2 anni e quattro mesi e sancisce anche un risarcimento danni nei confronti di. Lei oggi racconta al Corriere della Sera la sua esperienza: «Il 2 gennaio a Montecarlo fu molto violento con me, mi mise le mani addosso. Aveva l’irrazionale convinzione che avessi una storia con il calciatore. Lì chiamai subito la mia amica Christine, il mio faro, sapeva tutto di noi dal primo giorno. È stata lei a calmarmi e a tranquillizzarmi in più di ...

