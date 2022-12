La giornalista Marialuisa Jacobelli racconta il suo incubo | “Il mio ex stalker”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La ragazza hato della sua recente relazione, figlia di Xaviere anche luiè stata vittima di stalking. Il carnefice il suo ex ragazzo, imprenditore monegasco Francesco Angelini con cui ha chiuso la relazione a inizio anno. A giugno di quest’anno l’uomo è stato anche arrestato per atti persecutori nei confronti della donna. Qualche giorno fa, il 21 dicembre, nell’udienza preliminare l’ex dellahai stato condannato a 2 anni e quattro mesi. Oggi lahato il suoa Corriere della Sera. «Il 2 gennaio a Montecarlo fu molto violento con me, mi mise le mani addosso. Aveva l’irrazionale convinzione che avessi una storia con il calciatore Mbappé. Lì chiamai ...

Open

Momenti di paura perJacobelli ,e conduttrice televisiva. La figlia di Xavier Jacobelli , ex direttore di Tuttosport , ha raccontato di essere stata vittima di stalking. A perseguitarla, come lei ...Jacobelli ,e conduttrice tv nonché figlia del notoXavier Jacobelli, ha rilasciato in queste ore una intervista ai microfoni del Corriere della Sera . La ... La giornalista Marialuisa Jacobelli: «Vi racconto il mio ex diventato ... Intervistata da Elvira Serra per il Corriere della Sera, la giornalista Marialuisa Jacobelli parla dopo la condanna a due anni e quattro mesi del suo ex compagno, l'mprenditore monegasco di 52 anni Fr ...La giornalista Marialuisa Jacobelli si è raccontata attraverso un'intervista rilasciata sulle pagine del quotidiano Il Corriere della Sera.