La dimensione emozionale degli insegnanti a scuola

Quotidiano di Sicilia

Una didattica, per essere efficace e autentica, deve includere lanei suoi processi, in questo modo l'Istituto Petrone ribadisce il suo impegno nel portare avanti una scuola ...Il video, di forte impatto, rientra nell'ambito di un progetto di marketing turistico ... Marco Di Nicola - può rappresentare laottimale per la promozione integrata del ... Un progetto pilota dell’Asp di Caltanissetta sull’autismo e l’Alzheimer