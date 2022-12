La dieta dopo Natale fa male | “Sconcertata dal fatto che l’allenamento venga utilizzato per pulirsi la coscienza” Lo sfogo di Sara Postura da Paura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Come mi devo allenare per compensare tutto quel che mangerò ed evitare il senso di colpa?”. La domanda arriva immancabile all’avvicinarsi delle festività natalizie. Di solito la si pone agli esperti prima di, sperando in una risposta rassicurante. Della serie: strafogati pure di panettoni, tortellini, insalata russa, tartine al salmone, cioccolata e crema pasticcera, tanto poi con un bollito e una corsetta metti a posto tutto. Ma non è così.Compagni, la body coach che su Instagram si firma “.da.”, specializzata in fitness e nel benessere psicofisico, non nasconde la verità. Preferisce parlare chiaro ai suoi follower: “Resto sempre un po’quando leggo questi messaggi.dalche ...