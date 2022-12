La campionessa di scacchi iraniani sfida il regime | no al velo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ha giocato senzala 25enneiraniana, Sara Khademolsharieh impegnata ai Mondiali in corso Kazakistanndo così ildi Teheran. Il, necessario secondo il codice di abbigliamento islamico iraniano, è diventato il fulcro delle proteste contro il governo iraniano. Senzaanche un'altra iraniana, Atousa Pourkashiyan, che però partecipa alla rassegna iridata con la squadra Usa. Lo scorso ottobre aveva fatto scalpore a Teheran l'atleta dell'arrampicata sportiva Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato senza hijab in una competizione internazionale. Al suo rientro in patria però la donna si era scusata parlando di un errore.

Agenzia ANSA

La 25enne Sara Khademolsharieh sfida il regime durante l'evento in ...- Si chiamava Mehrdad Malek, aveva 17 anni, è stato raggiunto dai proiettili mentre tornava a casa. Prosegue la protesta: questa volta al centro delle cronache è finita una giovane: volto scoperto al ... Campionessa di scacchi sfida l'Iran, senza velo al mondiale in Kazakistan Vai direttamente alla lista Bobby Fischer è stato uno scacchista americano. Vissuto dal 1943 al 2008, Fischer considerato come uno dei più grandi maestri di scacchi, un vero e proprio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...