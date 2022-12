Kvara rivela | “Lo pensavo ogni volta che vedevo giocare il Napoli!”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Khvichatskhlia, arrivato a Napoli nel corso della scorsa sessione di mercato, ha già fatto innamorare tutti con le sue giocate. Nel corso di questa sosta ha parlato ai microfoni di Dazn raccontando anche alcuni retroscena riguardanti la trattativa che l’ha portato a Napoli e l’amore che prova nei confronti della città e dei napoletani.TSKHELIa: “volevoa napoli” “La trattativa con il Napoli è durata molto, circa due anni. Ero davvero contento che una squadra così grande fosse interessata a me, nonl’ora di indossare la maglia azzurra. Non so se c’erano altre squadre interessate a me in quel periodo, sapevo qualcosa ma avendo ricevuto l’offerta del Napoli non ho pensato ad altro, volevoqui. Quandoil Napoli ...

