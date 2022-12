La Gazzetta dello Sport

festeggia un gol con la maglia del Napoli LUNGO CORTEGGIAMENTO L'attaccante georgiano ha stupito chi non lo conosceva, non certo chi ha puntato su di lui come Giuntoli: 'Sapevo che c'era l'...Che è sempre un bel vedere anche quando non la prende proprio dritta senza il suo. Contro avrà l'Udinese che piano piano si sta inabissando, mai avevo visto una squadra presa a pallate ... Kvara... dona si è già preso il Napoli: “L’avversario top Di Lorenzo in allenamento” Anche la maglia numero 77 di Khvicha Kvaratskhelia per l’asta benefica della Fondazione Cannavaro Ferrara Al Galà Charity Night, serata di successo, promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, era pr ...