Kulusevski | “Alla Juve ho dubitato di me”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Nella seconda stagionentus ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata questa voce. ‘Forse non sono così bravo come penso’. È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo”. Così l’attaccante del Tottenham Dejanricorda la prima parte della scorsa stagione con la maglia dellantus. “È stato un periodo duro, ma mi ha reso più forte, mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso -aggiunge il 22enne nel corso di un’intervista ad ‘Aftonbladet’ dopo aver ricevuto il Pallone d’oro svedese-. Sono in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo. Ci saranno anche momenti brutti. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club ma sono sempre pronto nel caso finisca”. Funweek.