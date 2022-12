KO Monza | infortunio per Petagna e poker del Torino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Brutta tegola per il: durante l’amichevole contro ilsi ferma perAndrea, si teme per il ginocchio Brutte notizie per il: durante l’amichevole contro ilAndreaha dovuto lasciare il campo. Nel finale del primo tempo l’attaccante dei brianzoli ha lasciato il campo toccandosi il ginocchio. Nella ripresa al suo posto ha giocato Gytkjaer. La gara si è conclusa 4-1 per i granata: dopo l’autogol di Marlon e Vojvoda, nella ripresa il Toro trova la doppietta di Vlasic. Per i brianzoli a segno Caprari dal dischetto nel finale L'articolo proviene da Calcio News 24.

numero-diez.com

Brutta tegola per il: durante l'amichevole contro il Torino si ferma perAndrea Petagna, si teme per il ginocchio Brutte notizie per il: durante l'amichevole contro il Torino Andrea Petagna ha ...Commenta per primo L'amichevole contro ilsarebbe dovuta essere quella del ritorno in campo di Pietro Pellegri , bisognerà invece ...alle cicatrici di vecchie operazioni e un altroagli ... Infortunio per Petagna dopo 40 minuti di Monza-Torino Alle ore 16, all'U-Power Stadium, il Torino fa visita al Monza nell'ultima amichevole prima del ritorno in campo della Serie A in programma il… Leggi ...Amichevole invernale, Monza-Torino: problema fisico per Petagna che esce al 40'. Esce toccandosi il ginocchio il numero 37 della squadra di Palladino.