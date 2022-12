Kiev chiede aiuto a Roma ' Dateci i missili anti jet' E Meloni invita Zelensky

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Telefonata tra i due leader, la premier annuncia: 'Presto andrò in Ucraina'. Putin allontana i negoziati e blocca l'export di petrolio ai Paesi col price ...

la Repubblica

Telefonata tra i due leader, la premier annuncia: 'Presto andrò in Ucraina'. Putin allontana i negoziati e blocca l'export di petrolio ai Paesi col price ......che fino a questo momento l'Italia ha secretato la lista del materiale bellico fornito a. ... Zelenskypiù armi al G7. Borrell: non ... Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: comando russo ha ... Il ministro della Difesa dice di voler mandare a Kyiv nuove armi, "ma senza sguarnirci". E spiega la necessità di riformare le Forze armate. Poi l'attacco alla burocrazia: "Bisogna tagliare con il mac ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro Giorgia Meloni, che ha «ringraziato per la solidarietà e il sostegno ...