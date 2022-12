Tiscali Notizie

In, più del 15% della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno. Sarà una puntata ... La seconda tappa sarà in, crocevia tra Oriente e Occidente, simbolicamente rappresentata dallo ...In questi giorni si è dimesso un quarto membro del governo Kishida, il ministro della ricostruzioneAkiba.- ISRAELE Il presidente turco Tayyip Erdogan ha ricevuto martedì le ... Kenya, Turchia e Vaticano: ripartono 'I viaggi del cuore' Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...