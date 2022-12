Kamala Harris | le sfide del 2023 dopo la chiusura di un anno molto turbolento

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In un'intervista a Vanity Fair, la vicepresidente ha parlato della protezione dei diritti all'aborto e dell'immigrazione, oltre che di come, in quanto donna, spera di «creare un percorso e allargare la strada per le altre»

Video su questo argomento Scaricano i migranti a casa di. L'attacco clamoroso contro Biden... inviando 3 pullman di rifugiati a Washington, proprio davanti la casa della vice presidente, in una guerra politica che da mesi non ha tregua e usa la tragedia non solo per sollevare ... Kamala Harris, tre bus di migranti davanti alla casa della vicepresidente Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Tre pullman carichi di migranti sono stati inviati di fronte alla casa della vicepresidente Kamala Harris alla vigilia di Natale.