Juventus | Vlahovic perseguitato dalla pubalgia | rischia di saltare la Cremonese

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il rientro in Serie A di Dusanpotrebbe slittare. Reduce dall’esperienza con la Serbia ai Mondiali, l’attaccante dellaè ancora alle prese con ladila gara contro la. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega comesi stia ancora allenando a parte. D’altronde laha le idee molto chiare: non correre alcun rischio in modo da avere a disposizione Dusan nel 2023. Se è vero che Kean sta facendo molto bene, è altrettanto vero che la presenza dipotrebbe risultare decisiva in vista del prosieguo della stagione, tra campionato e coppe. SportFace.

Dopo l'amichevole Juve - Rijeka, Massimiliano Allegri ha fatto un aggiornamento in vista della ripresa del campionato: 'Ha iniziato un percorso ...Lapuò stirarsi le imperfezioni calcistiche contemplando il gran mucchio alle sue spalle ... Certo, ci sarebbe da servire, zaffiro lucente spesso consegnato ad un destino desertico. ...Tiene banco la situazione Dusan Vlahovic in casa Juventus: per il prossimo anno, il Manchester United è in pole ...