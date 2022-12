Juventus | il recupero di Cuadrado prosegue a rilento E i tifosi commentano le foto sulla neve…

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)il percorso didi Juandall’infortunio al ginocchio che lo ha fermato circa una ventina di giorni fa. Il terzino colombiano, che nei giorni scorsi si è sottoposto ad una visita di controllo, non si è ancora ristabilito e a questo punto la sua presenza per il match del 4 gennaio contro la Cremonese è in forte dubbio. Nel frattempo il calciatore ha postato qualchesu Instagram che lo ritrae in montagna, su una slitta, con famiglia al seguito. Immagini che hanno scatenato l’ira deibianconeri, i quali avevano riservato lo stesso trattamento a Paul Pogba nelle scorse ore. SportFace.

Sky Sport

