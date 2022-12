Calciomercato.com

I suoi stanno sotto, ma comunque lanon è riuscita a dilagare. Solo che adesso la partita è ... "regazzino, io ti abbasso. Per me sei regista, non trequartista ". Anche perché più avanti ci ...A Tuttosport il centrocampista ammette Si è tolto lo sfizio di battere laperò Juve, senti il ds dell'Eintracht: 'Pellegrini alla Lazio Decide lui' L'avventura di Dejan Kulusevski con la maglia della Juventus non è stata certamente esaltante. Il calciatore, neo vincitore del Pallone d'oro svedese 2022, ha ripercorso ...Dejan Kulusevski ha vinto vinto il Pallone d’Oro svedese 2022. L’esterno del Tottenham ed ex Juve ha ripercorso le proprie tappe in una lunga intervista: “Il mio periodo alla Juventus è stato molto, m ...