Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lantus continua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, è alta l’attesa per la sfida in trasferta contro la Cremonese. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un periodo entusiasmante, i bianconeri sono reduci da 6 vittorie consecutive. La classifica è interessante, lantus è tornata in lotta per le zone altissime. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi, l’intero Cda si è dimesso e in particolar modo il presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni. In attesa di definire il nuovo Cda, i dirigenti sono in contatto per avviare alcune trattative di calciomercato per regalare al tecnico Allegri una squadra ancora più forte. ISono scoppiati dueallantus:e ...