Juve | l'assemblea degli azionisti ha bocciato i bonus per Agnelli | Nedved e gli altri dirigenti

La Gazzetta dello Sport

Solo ieri l'ormai ex presidente bianconero faceva il suo discorso all'dei soci, il suo ultimo atto. Parole accorate, le sue: 'Lasciare laè stato difficile, sento di aver operato bene ......diverse rispetto a quelle che leggo sui giornali - così si presenta Luciano Moggi all'... La leggenda che lavince perché ruba è assurda. Le vittorie sono state tutte ottenute sul campo, ... Moggi piccolo azionista a sorpresa. E dà anche un consiglio di mercato... Oggi all’Assemblea dei Soci della Juventus era presente anche l’ex dg Luciano Moggi in qualità di azionista. Moggi è intervenuto con un lungo discorso in cui ha… Leggi ...L’ex direttore generale bianconero all’assemblea degli azionisti ha consegnato ad Agnelli una chiavetta Usb: «Qui c’è tutta Calciopoli» ...