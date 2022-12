Jane Alexander | il dramma dell’alcolismo | Ma la ricordate in Elisa di Rivombrosa?

Leggi su kronic

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un racconto che lascia senza fiato quello di, la stella didi. Era un’alcolista: ecco la sua vita Icona di bellezza e di eleganza,si è fatta conoscere soprattutto grazie addie, qualche anno fa, alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Oggi si dice una donna nuova ma nel suo passato si cela un nemico insidioso: l’alcol., attrice: ex alcolista (kronic.it)Nata nel Regno Unito il 28 dicembre 1972,è un’attrice e conduttrice naturalizzata italiana, dalle origini nobili. La sua famiglia, infatti, appartiene all’aristocrazia anglo-irlandese del XV secolo, discendente dal ramo Lord of the ...