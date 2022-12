Italia1 celebra ‘I Re del Calcio’

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I Re del Calcio Giovedì 29 dicembre lo speciale “I Re del calcio 2022”, in onda su Italia 1 alle 23.45,l’anno del pallone che sta per concludersi con tre interviste esclusive di Alberto Brandi agli allenatori italiani che hanno conquistato i trofei più importanti per club: Carlo Ancelotti, Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Ancelotti ha alzato al cielo la sua quarta Champions da allenatore, Pioli ha regalato al popolo milanista il 19esimo Scudetto e Simone Inzaghi al primo anno di Inter ha alzato le due coppe nazionali, entrambe contro la Juventus, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Nello speciale non mancano momenti di divertimento: i tre allenatori indossano la corona, simbolo del programma, Inzaghi commenta i meme che lo hanno visto protagonista nel 2022 mentre Ancelotti e Pioli giocano coi sigari, simbolici nelle vittorie conquistate. Spazio anche ...

