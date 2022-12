Italia-Brasile | United Cup tennis 2023 | orari 29-30 dicembre | programma | tv | streaming | ordine di gioco

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Giovedì 29prenderà il via laCup, primo evento ufficiale della stagionedel. Si tratta di una competizione a squadre nazionali con uomini e donne nella medesima compagine. L’farà il suo esordio contro ila Brisbane. I primi a scendere in campo saranno, a partire dalle 04.00ne, Martina Trevisan contro Beatriz Haddad Maia e Lorenzo Musetti contro Felipe Meligeni Alves. Nella giornata successiva assisteremo a due singolari e un doppio misto, dalle 01.00ne, decisivi per l’assegnazione del successo nel match. Matteo Berrettini sarà il n.1 di casa, confrontandosi con Thiago Monteiro, mentre Lucia Bronzetti giocherà contro Laura Pigossi. Una rassegna nella quale sono a ...

Parteciperà alla United Cup anche l', inserita nel Gruppo E cone Norvegia. Gli azzurri giocheranno a Brisbane e agli ordini del capitano Vincenzo Santopadre ci saranno Matteo ...Quello che conta è che per l', chiunque scenda in campo, sarà necessario incamerare immediatamente un successo per la seconda sfida del girone E con la Norvegia capitanata da Casper Ruud. Matteo Berrettini ha parlato ai media locali in vista dell'esordio nella United Cup, la nuova competizione a squadre mista che vedrà impegnata l' Italia nel gruppo E con Brasile e Norvegia.