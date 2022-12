Ita Airways e Lufthansa | l' accordo per la vendita c' è Il Ministero dell' Economia | ' Seguiamo il dossier | ora riservatezza'

fa rotta su Lufthansa . Non è ancora chiaro se la firma del preliminare di vendita tra il Tesoro e il colosso tedesco sia possibile già in settimana, come chiedono a gran voce da Palazzo ...A stretto giro la replica dell'amministratore delegato diche, a margine, dell'evento ha detto: "Non è stato fatto nessun cartello in assoluto. Peraltro è stato fatto un esposto all'...Ita Airways fa rotta su Lufthansa. Non è ancora chiaro se la firma del preliminare di vendita tra il Tesoro e il colosso tedesco sia possibile già in settimana, come chiedono a ...Resta imminente, ma potrebbe slittare alla fine di gennaio il preliminare per l'ingresso di Lufthansa in Ita, un'operazione che si concluderebbe in estate.