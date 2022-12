Iran | Tajani all’ambasciatore | «Italia indignata Fermate le condanne a morte e le violenze»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Bloccare immediatamente le esecuzioni e sospendere sia lesia la repressione violenta dei manifestanti. Sono le richieste che l’ha avanzato all’, nel corso del colloquio che il ministro degli Esteri, Antonio, ha avuto con l’ambasciatore designato Mohammad Reza Sabouri, convocato oggi alla Farnesina e al quale ha espresso «preoccupazione e ferma indignazione per quello che sta accadendo» nel Paese. «Ho chiesto altresì che le autorità politicheiane aprano un dialogo con manifestanti», ha aggiunto il ministro, spiegando di aver «chiesto formalmentedi trasmettere le richieste dell’al governo del suo Paese».: «Le esecuzioni capitali per l’sono ...

... Antonio, al termine dell'incontro avuto alla Farnesina con l'ambasciatore designato iraniano Mohammad Reza Sabouri. 'Ci auguriamo che l'risponda positivamente' alle richieste italiane, ......" "Ho convocato l'ambasciatore per manifestare l'indignazione e la preoccupazione dell'Italia per ciò che sta accadendo in". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, ...L'Italia auspica che l'Iran scelga la via del dialogo. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...