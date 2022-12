Iran | Tajani all' ambasciatore di Teheran | ' Fermate le esecuzioni capitali'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Il governo italiano farà il possibile per garantire il rispetto dei diritti umani in". Lo scrive su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio, che questa ...

Ci auguriamo che l'risponda positivamente alla richiesta dell'Italia'. Così il ministro degli Esteri, Antonio, al termine dell'incontro con l'ambasciatore iraniano designato alla ...... Antonio, al termine dell'incontro avuto alla Farnesina con l'ambasciatore designato iraniano Mohammad Reza Sabouri. 'Ci auguriamo che l'risponda positivamente' alle richieste italiane, ...L'Italia auspica che l'Iran scelga la via del dialogo. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...