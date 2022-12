Iran | annullata condanna a morte per medico arrestato durante proteste

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le autoritàiane hanno annullato lache era stata emessa nei confronti di Hamid Ghareh Hassanlou, un radiologolein corso nella Repubblica islamica. Lo scrive il quotidiano riformista Etemad citando Fatima Qara Hassanlou, sorella dell’uomo che era statoto adopo un processo che gli attivisti hanno denunciato come iniquo. ”In una fase successiva dovremo cercare di dimostrare la completa innocenza di mio fratello”, ha detto la donna, spiegando che l’uomo ”sarà probabilmente rilasciato su cauzione fino alla prossima udienza in tribunale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Fortunatamente, dopo aver esaminato i documenti, si è constatato che la legge marziale per mio fratello non era corretta e questa sentenza è stata", ha detto. Iran, annullata la condanna a morte per il medico arrestato durante le proteste (Adnkronos) - Le autorità iraniane hanno annullato la condanna a morte che era stata emessa nei confronti di Hamid Ghareh Hassanlou, un radiologo arrestato durante le proteste in corso nella ...(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Annullata la condanna a morte del medico radiologo iraniano Hamid Qarahasanlou arrestato con la moglie Farzane durante gli scontri delle scorse settimane a Karaj: lo scrive il ...