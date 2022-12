Iran | 17enne ucciso da spari della polizia Manifestanti denunciano | “Abusi sessuali durante gli arresti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Colpito a morte mentre viaggiava a bordo di un auto, come è successo anche a Saha Etebari, 12 anni, e Kian Pirfalak, 9. Il regimeiano continua a uccidere: l’ultimo caso di cui i media sono venuti a conoscenza è quello di Mehrdad Malek, 17 anni, colpito a morte dagliesplosi da poliziotti ad Ardagh, nella provincia di Qazvin. Secondo quanto riferito da Bbc, i fatti risalgono al 5 dicembre: il giovane stava tornando a casa a bordo dell’auto di un amico, che è stata inseguita dalla, ma quando la pattuglia è rimasta bloccata nel fango gli agenti avrebbero aperto il fuoco e il giovane sarebbe rimasto. Le violenze inproseguono imperterrite su civili, in particolare giovani. Per abuso delle autorità o per vendetta nella partecipazione alle proteste scoppiate già da oltre tre ...