Investire nelle materie prime nel 2023 | rischio o opportunità?

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Durante un periodo di forte inflazione come questo tanti possono essere fortemente tentati dall’investimento; infatti in linea di principio quando c’è l’inflazione letendono ad aumentare di valore.all’atto pratico non è affatto difficile perché oggi ci sono tantissimi ETF focalizzati proprio sulle singoleoppure su una selezione di. Quindi oggisul gas oppuresul rame non è assolutamente difficile così comesul grano o sul frumento attraverso questi specifici ETF non è assolutamente qualcosa di ...